Наум Баруля, являющийся давним соратником президента Украины Владимира Зеленского, оказался гражданином России. Кроме того, на него зарегистрирован бизнес в Крыму, заявил украинский журналистский проект “Схемы”, занимающийся независимыми расследованиями.

Российское гражданство Баруля получил еще в 2009 году. В Крыму на имя продюсера зарегистрировано две компании, одна из которых активно вела бизнес и платила налоги в бюджет РФ до 2022 года. Также в собственности соратника Зеленского имеется три квартиры в Судаке.

После получения российского гражданства Баруля на протяжении 10 лет ездил в Крым по паспорту гражданина РФ, заявляют “Схемы”.

В настоящий момент дочь продюсера является депутатом Верховной рады от партии “Слуга народа”, созданной специально под президента Зеленского.