Звезда сериала «Счастливы вместе» и его продолжения «Букины» Дарья Сагалова в своем интервью для YouTube-канала FAMETIME поделилась своим мнением об оказании сексуальных услуг с целью продвижения по карьерной лестнице. По словам актрисы она неоднократно сталкивалась с подобными предложениями, но всегда пресекала любые попытки сексуальных домогательств, оставаясь верной своим принципам.

«Конечно, если бы я не была тех самых принципов и старой закалки, была бы более сговорчивая, влюбчивая или там еще что-нибудь. Я понимаю, что у меня была бы другая карьера, но и жизнь тогда была бы другой», – заявила актриса.

По словам Сагаловой, она не из тех женщин, которые используют свою красоту и привлекательность для получения материальных ценностей от мужчин. Она подчеркнула, что всегда делала выбор в пользу честности и самоуважения.

Напомним, продолжение сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины» запустил российский телеканал ТНТ. В сериале повествуется о жизни полюбившихся героев – семьи Букиных. К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Дарья Сагалова, Наталья Бочкарева и Александр Якин.