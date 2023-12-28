Новейшая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» сможет продемонстрировать максимальную эффективность в связке с комплексом артразведки «Пенициллин», уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он рассказал порталу NEWS.ru, что такое сочетание позволит быстро обнаруживать и подавлять украинскую артиллерию, не давая ей возможности сменить позицию после выстрела.

Аналитик назвал «Пенициллин» весьма эффективным комплексом, который обнаруживает вражеские орудия сразу после выстрела по тепловым и акустическим волнам. Это отличает его от радиолокационных станций.

Если РЛС работают еще и на передачу и могут быть обнаружены врагом по излучению, то комплекс «Пенициллин» функционирует на прием. Найти его практически невозможно, зато сам он определяет местоположение артиллерийских батарей с максимальной точностью. После этого достаточно нанести по противнику удар «Коалицией-СВ», способной производить всего за минуту до 16 точных выстрелов с огромной разрушительной силой.