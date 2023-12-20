Людям, страдающим постоянной отечностью в области лодыжек, необходимо срочно пройти обследование у врача-кардиолога. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mirror со ссылкой на заявление профессора Центра передовых исследований Британского кардиологического фонда, кардиолога Дэвида Ньюби.

По словам врача, одним из первых симптомов возможных проблем с сердечно-сосудистой системой может быть постоянная отечность в области лодыжек. Данный симптом проявляется, когда нижние камеры сердца человека начинают плохо прокачивать кровь. В таком случае избыточная жидкость может накапливаться в нижних конечностях, брюшной полости и даже легких.

Однако отеки в области лодыжек также могут возникать как побочный эффект от приема медицинских препаратов для стабилизации артериального давления, избыточного употребления соли, беременности или предменструального симптома. При этом, если отечность сопровождается избыточной потливостью, болью в груди и удушьем, необходимо срочно обратиться к кардиологу.