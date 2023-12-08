Французское издание Courrier international опубликовало статью под названием «Зеленский. Время сомнений», перевод которой приводит РИА Новости. В ней обозреватели отмечают, что в решениях и планах украинского лидера сомневаются уже не только граждане страны, но и западные партнеры.

Авторы публикации отмечают, что после провального контрнаступления союзники и граждане Украины демонстрируют усталость от боевых действий. Они прекрасно видят отсутствие успехов, о которых постоянно вещает президент Украины Владимир Зеленский, и понимают, что окончание конфликта в ближайшее время не предвидится.

Также обозреватели напоминают о статье главкома ВСУ Залужного, признавшего, что ситуация для Киева зашла в тупик и выхода из него не видно. Запад тем временем полностью переключил внимание на Израиль, тема Украины исчезла с передовиц большинства крупных изданий.