Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник в СБУ сообщил, что возгорание цистерны с дизельным топливом в Северомуйском тоннеле – дело рук украинских спецслужб.

Для подрыва поезда якобы использовалось четыре взрывных устройства, которые сработали под нагрузкой. Теракт был организован с привлечением местных диверсантов, заявили на Украине.

Инцидент произошел 30 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан Байкало-Амурской магистрали. Грузовой поезд следовал через тоннель, где раздался взрыв и началось возгорание одной из цистерн.

Официально информация о теракте не подтверждается, CNN сообщает, что обнаружить доказательств причастности к взрыву СБУ не удается. Авторы также отмечают, что украинские диверсанты уже несколько месяцев ведут свою деятельность на российской территории, надеясь ослабить страну изнутри.