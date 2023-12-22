Бывшая ассистентка актера Вина Дизеля Аста Джонассон обвинила его в сексуальных домогательствах. По слова девушки, ее уволили, когда артисту не удалось добиться интимной близости. CNN сообщает, что адвокат актера отрицает все обвинения.

Джонассон заявила, что инцидент произошел в 2010 году во время съемок фильма «Форсаж-5». Тогда в гостиничном номере Дизель якобы набросился на нее, прижал к себе и мастурбировал в ее присутствии.

После нескольких попыток женщины вырваться, актер все же ее отпустил. Несколько позже его сестра Саманта Винсент позвонила Асте и сообщила, что она уволена. Иск направлен также против Винсент и продюсерской компании One Race Productions.

Джонассон обвиняет ответчиков не только в сексуальных домогательствах, но еще и в незаконном увольнении и создании враждебной рабочей среды.