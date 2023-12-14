Чиновники американского FWS устроили шоу «Холостяк» для редкой волчицы

Инспектора федеральной Службы рыболовства и дикой природы (FWS) поймали в дикой природе самку мексиканского волка и надеются устроить ей свидание в сезон размножения. Источник: Associated Press.

Волки вида Canis lupus baileyi признаны находящимися под угрозой исчезновения. По этой причине мексиканская волчица, отловленная в прошлые выходные после того, как она пробежала сотни километров от Аризоны до Нью-Мексико, подготавливается к своеобразной игре в свидания, являющейся частью федерального американского проекта по реинтродукции.

Подтвердить, удастся ли менеджерам FWS найти подходящего партнера для пойманной волчицы F2754, способно лишь время. Ей предложат выбор между двумя волками, являющимися братьями, также размещенными в федеральном учреждении по контролю за волчьей популяцией в центре штата Нью-Мексико.

«Мы намеревались доставить ее быстрее, чтобы у волчицы было больше шансов на сближение с потенциальным партнером и затем, как мы надеемся, успешно размножиться», – заявила пресс-секретарь службы Эйслинн Маэстас. «Мы будем наблюдать всем происходящим и ожидать, что все получится. Надеюсь, она проявит интерес к тому или другому волку своего вида».

Возможно, только в 2024-м – конец февраля или начало марта – американские биологи смогут выяснить, были ли успешны эти предпринятые усилия.

Возрождение популяции

Прошло более четверти века с той поры, как мексиканские серые волки впервые были доставлены на юго-запад Штатов. Благодаря разведению в неволе и целевому выращиванию на выпуск, специалисты по дикой природе надеются воссоздать популяцию наиболее редкого подвида североамериканских волков.

Несмотря на неоднозначные результаты, общее число мексиканских волков имеет тенденцию к увеличению: в 2022 году наибольшее количество этих серых хищников было зарегистрировано после старта программы в Аризоне и Нью-Мексико.

Перемещения одинокой волчицы F2754 выслеживались чиновниками из сферы охраны дикой природы многие месяцы, в ожидании возможности ее поимки. Путешествие этого хищника началось в горной юго-восточной части Аризоны и пролегло через пустынную и пыльную территорию центрального Нью-Мексико, прежде чем волчица достигла окраины охраняемого заповедника Валлес-кальдера.

Она потратила несколько недель на упорный поход в заповедник из предгорий Сан-Педро. Поскольку хищник очевидно не намеревался вернуться обратно в зону восстановления популяции волков, чиновники FWS решили отловить волчицу до начала сезона размножения.

Такая возможность появилась в прошлую субботу в окрестностях сельской общины Койот (Нью-Мексико). Нанятый Департаментом охоты и рыболовства Нью-Мексико экипаж вертолета подбил волчицу дротиком с транквилизатором, после чего подготовил переезду на юг, на территорию Центра по управлению волками в Севилье.

Вояж в поисках партнера

Причиной поимки особи F2754 стала забота о ее благополучии, отметил Брейди Макги, координатор проекта по восстановлению мексиканских волков.

«Подобные дальние путешествия часто происходят в поисках партнера. Поскольку в этом районе нет других известных нам мексиканских волков, она вряд ли добилась бы успеха и сильно рисковала тем, что ее могли спутать с койотом и застрелить», – пояснил он.

Чиновники FWS сообщили, что цель отлова F2754 состоит в том, чтобы весной 2024-го после удачного сватовства появились щенки и было выпущено больше волков в дикую природу для увеличения их популяции.

В зоне популяционного восстановления волков, охватывающей Аризону и Нью-Мексико, прямо сейчас находится свыше 240 серых хищников, пребывающих под угрозой исчезновения. В Мексике также проживает их небольшое поголовье.

Американские экологи требовали, чтобы федеральные менеджеры не беспокоили одинокую мексиканскую волчицу, подчеркивая, что прошлые попытки вернуть ее обратно в Нью-Мексико успехом не увенчались. Речь идет о том, что прошлой зимой F2754 пыталась мигрировать на север. Они также отметили, что упорство волчицы в ее перемещении в Аризону свидетельствуют о том, что выделенные границы для восстановления поголовья серых хищников недостаточно удовлетворяют потребности растущей популяции.

«Я считают, что волки предпочитают расселяться ради спаривания с особями своего вида, с которыми не состоят в близкородственной связи. В отношении мексиканских волков обнаружение неродственных партнеров для них становится все более сложной задачей из-за высокого уровня инбридинга в существующей популяции, а также из-за ограниченности территории, где волкам позволено находиться», – заявила Грета Андерсон, замдиректора «Проекта Западных водоразделов».