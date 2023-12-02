Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» на слуху практически у каждого. Молодое поколение в восторге от этой киноленты, а зрелые люди бьют тревогу, опасаясь, что этот сериал побудит молодежь к повторению событий, происходящих в сериале. Режиссер сериала Жора Крыжовников показал в сериале жизнь конца 80-х годов, когда в Казани орудовали ОПГ. Редакция издания НГС пообщалась с человеком, знающим об «улице» не понаслышке.

Молодость собеседника издания пришлась как раз на время, показанное в сериале. У этого мужчины за плечами уже четыре судимости и множество собственных историй.

В сериале повествуется об огромном количестве молодежных банд в Казани, отметил рассказчик. Речь идет о так называемом казанском феномене – это были ОПГ, с лидерами, иерархией, структурой.

«Могу сказать за наш город: у нас я такого не встречал. Таких группировок, чтобы подтягивали школьников, я не встречал, хотя территориальное деление, безусловно, присутствовало. Конфликтовали, дрались, но не район на район, а двор на двор, улица на улицу, массив на массив, школа на школу, шарага на шарагу», — пояснил он.

На вопрос журналиста к своему собеседнику, следует ли запрещать этот сериал, ведь уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой запретить показ сериала «Слова пацана» из-за негативного влияния на умы подростков. Мужчина ответил неоднозначно.