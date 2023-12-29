Киев не получит то количество истребителей F-16, которое требует у Запада. Кроме того, эти самолеты не способны обеспечить ВС Украины превосходство в воздухе, уверен полковник чешских Вооруженных сил Зденек Петраш.

Он отметил, что не владеет информацией о том, отправили ли уже Нидерланды партию истребителей F-16 на Украину. Ранее информацию об этом опубликовало издание Newsweek.

«Сами по себе истребители F-16, к сожалению, не могут быть отправлены в заявленных количествах, и, к сожалению, эти самолеты не способны обеспечить принципиальный перелом в этом конфликте», – цитирует полковника РИА Новости.

На днях в правительстве Великобритании рассказали, что часть украинских пилотов завершили первый этап обучения управлению F-16. Теперь им предстоит пройти курс тренировок непосредственно на этих истребителях в Дании.