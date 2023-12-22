18 декабря на видеосервисах состоялась премьера сериала «Букина», продолжившего ситком «Счастливы вместе». По мнению обозревателей портала «Чемпионат.ру», он станет разочарованием для зрителей.

По сценарию сериала, Даша и Гена живут в собственном доме на окраине Екатеринбурга, Рома сдает напрокат детские машинки, а Света вышла замуж за богатого москвича и родила дочь Машу. Глава семейства также владеет тем самым магазином обуви, в котором ранее работал продавцом. Но внезапно сразу на всех членов семьи сваливаются проблемы, из-за чего они снова оказываются под одной крышей.

По мнению зрителей, первые две серии оставили неоднозначное впечатление. Сериал, как и заявляли создатели, действительно отошел от традиционного ситкома. Но при этом никуда не пришел. Также отмечаются непродуманные характеры персонажей. Кто-то за минувшие 10 лет действительно вырос и сильно изменился, а кто-то так и остался таким же, как в «Счастливы вместе», только лысым.

Обозреватели добавляют, что сериал утратил прежнюю остроту. И несмотря на старания создателей, выглядит совершенно безжизненно и неактуально.