Премьера очередной части новогодней кинокомедии «Елки 10» состоялась в российских кинотеатрах 7 декабря. В этом году в работе над картиной принимали участие режиссеры Иван Чехов и Дамира Мифтахова, а также сценарист и продюсер Евгений Кулик. Своими впечатлениями от просмотра фильма поделилась корреспондент портала E1.RU Дарья Костомина.

«Полтора часа мне пришлось смотреть на сломленных, нелюбимых и униженных людей. То есть вот так сейчас видят режиссеры российское общество? Получается, что основная наша беда – виртуальная реальность, блогеры и интернет? Вы что, серьезно?», – выразила свое мнение после просмотра картины журналистка.

По ее словам, если в первой части франшизы, в которой снимались Ургант и Светлаков, зритель мог окунуться в идеализированный мир, где люди связаны невидимыми нитями и готовы прийти друг другу на помощь, надеясь только на доброту незнакомцев, то в последней части картины зритель сталкивается с суровой реальностью.