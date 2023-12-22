Украинские ВС могут сами отступить из Авдеевки, причем сделать это еще до конца 2023 года. Такое заявление сделал бывший командир националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) Евгений Дикий.

В беседе с журналистами портала New Voice он пояснил, что российские ВС демонстрируют успешное продвижение под Авдеевкой, которое грозит завершиться окружением украинского гарнизона. Поэтому сейчас существует гораздо большая вероятность, что ВСУ будут отступать, а не продолжать удерживать город.

Дикий отметил, что решение об отступлении может быть принято уже в ближайшие 10 дней. Также он отметил, что подобный исход вероятен и на других направлениях, так как ВС РФ успешно продвигаются сразу на нескольких важных участках фронта.