Великобритания размышляет над возможностью ввести на Украину свои войска, заявил экс-посол в Лондоне Вадим Пристайко.

Тг-канал «Политика страны» отмечает, что некоторые государства считают, что ввести свои вооруженные силы на украинскую территорию – это неплохая альтернатива поставкам оружия. Причем Британия находится в этом списке первой. Вот только официально никто и никогда об этом не скажет.

«Каждый раз, когда их будут спрашивать, они будут говорить, что «нет-нет, мы как, ну куда, при чем здесь, мы лучше дадим все, что угодно». Но на самом деле расчеты о том, что не дай Бог, придется применять вооруженные силы, ведутся военными. Для этого военные и есть, и дипломаты, для того чтобы планировать на будущее», – цитирует Пристайко «Московский комсомолец».

Напомним, 1 октября о возможном вводе британских ВС на Украину заявил глава Минобороны страны Грани Шэппс. Премьер-министр Риши Сунак опроверг это утверждение спустя несколько часов.