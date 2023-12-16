Российские военные придумали оригинальные защитные экраны, защищающие их от украинских беспилотников-камикадзе, сообщило издание Business Insider.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, уточнили, что приспособления не обеспечивают защиту от ударов вражеских БПЛА. Но они не дают операторам беспилотников увидеть перемещения бойцов, а следовательно, скрывают их местонахождение.

Так эксперты прокомментировали видеозапись, опубликованную в Сети морскими пехотинцами ВСУ. В подписи к ней украинские боевики заявили, что таким образом дроны «уничтожают российских военных». Однако на кадрах четко видно, что окопы, которые атакуют беспилотники, накрыты защитными экранами. Из-за этого невозможно подтвердить потери ВС РФ.

Отмечается, что российские военные приспособились к среде, в которой становится все больше дронов и придумали простой способ защититься от их всевидящего ока.