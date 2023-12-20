Жительница Великобритании, страдающая продолжительным насморком, в итоге лишилась носа. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По имеющейся информации, Лиз Мерсес из Ливерпуля с 2021 года постоянно страдала заложенностью носа, слезоточивостью и головными болями. Медики диагностировали у женщины простудное заболевание, а в качестве лечения выписали капли от насморка. Однако это лекарство не помогало. Спустя длительный период лечения женщине стало еще хуже – из ее носа начала литься кровь, а часть лица онемела.

Женщина снова обратилась в больницу. Врачи провели компьютерную томографию и диагностировали инфекционный процесс в области переносицы. Но в июне 2022 года в ходе обследования специалисты обнаружили агрессивную форму рака в носовых пазухах. Опухоль в носу разрослась до таких размеров, что медикам пришлось ампутировать данный орган.

Лиз Мерсес прошла 30 курсов лучевой терапии, и болезнь отступила. Однако женщине теперь приходится носить протез носа из силикона.