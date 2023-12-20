Создатели сериала «Букины» изменили его концепцию и именно поэтому не пригласили Юлию Захарову на роль Лены Полено, рассказал брат актрисы. Также он отметил, что на сплетни вокруг Юлии в семье давно никто не обращает внимания.

«Вы должны понимать, что Юлии всегда завидовали подобные «коллеги». Она талант от природы — была одной из лучших на курсе Гончарова в ГИТИСЕ, и ее первой утвердили в проект сериала», — заявил брат Захаровой.

По его словам, актриса расстроилась из-за того, что ее не пригласили сниматься в продолжении ситкома «Счастливы вместе». Брат отметил, что как строители расстраиваются, если не получают новые подряды, так и артисты мало радуются, не получая роли. Ведь сериалы и кино – это такие же финансовые проекты, как и любые другие.

Сериал «Букины» вышел на канале ТНТ 18 декабря. Юлия Захарова и Павел Савинков, сыгравшие в ситкоме «Счастливы вместе» Лену и Толика Полено, на съемки приглашены не были.