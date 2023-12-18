Украинские боевики перепутали российских военных со своими сослуживцами и пытались спасти свои жизни, выкрикивая слово «паляниця» (хлеб). Однако ошибка стала для них роковой, сообщило издание RT.

Военный корреспондент Влад Андрица рассказал, что инцидент произошел в ходе боев за окраины Марьинки. Перед подъемом российского флага бойцы ВС РФ провели зачистку, во время которой обнаружили боевиков ВСУ, спрятавшихся под завалами.

Боец 103-го полка 150-й дивизии ВС РФ услышал крик «Свои» и поинтересовался, кто находится в укрытии. Боевики подумали, что разговаривают со своими сослуживцами и начали кричать «паляница». Тогда военнослужащий бросил в укрытие гранату и открыл автоматный огонь.