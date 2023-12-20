Военнослужащие 1-й диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады ВС РФ «Волки» под Соледаром накрыли артиллерией украинские позиции. Видеозапись атаки опубликовал телеканал РЕН ТВ, передает News.ru.

Корреспонденты также пообщались с российскими военными. Один из них с позывным «Новочек» рассказал, что уже участвовал в боевых действиях в ходе Второй чеченской кампании. Однако сейчас многое сильно изменилось, артиллерию теперь поддерживают беспилотные аппараты, которые выполняют множество полезных функций.

Командир расчета с позывным «Подросток» отметил, что в подразделении собраны опытные военнослужащие, имеющие опыт участия в боевых действиях. Кроме того, они грамотно расставлены на те должности, в которых отлично разбираются и хорошо выполняют возложенные на них функции.