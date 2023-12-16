Михаил Боярский работал на съемках картины «Три мушкетера» вместе с Ириной Алферовой. Актер признался, что испытывал влечение к ней не только по сюжету картины, но и в жизни. При этом он оберегал ее на съемках от излишнего внимания других мужчины, чтобы сохранить честь Абдулова. Об этом актер рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

«Я был на посту, никому не позволял подходить к Ирине, оберегал честь Сашки Абдулова. У меня по сценарию есть поцелуй с ней… Она очень трогательный и скромный человек. Мужчины прибегали на площадку, чтобы посмотреть на Ирочку, а рядом стоял я и охранял ее», – рассказал Боярский.

По его словам, Ирина буквально сводила с ума многих мужчин своей изящностью и утонченностью. Поэтому ему приходилось оберегать актрису от излишнего внимания со стороны мужчин на съемочной площадке.