В зоне проведения специальной военной операции бойцы Вооруженных сил Российской Федерации продолжают громить противника на всех участках фронта. Корреспондент RT в своем материале с передовой рассказал, как работают операторы FPV-дронов и расчеты реактивных систем залпового огня «Град».

По словам старшего офицера батареи РСЗО «Град» с позывным «Якут», мобилизованные в ряды ВС РФ за время несения службы в зоне СВО научились с ювелирной точностью поражать позиции противника из реактивных систем залпового огня.

«В форточку, как “стволка” или дроны, не забросим, но в блиндаж попадём. Вернее, уже попадали. Интересна контрбатарейная борьба, интересно стрелять с двух-трёх машин в одну точку, много интересного. Нам, артистам, без внимания и аплодисментов сложно. Но с этим всё хорошо, на той стороне нас знают и помнят», – объясняет «Якут», работавший на гражданке певцом и ведущим мероприятий.

В расчете операторов FPV-дронов и аэроразведки батареи РСЗО с «гражданки» попали начальник автобазы, станочник и горный мастер. На фронте мобилизованные бойцы получили позывные «Беркут», «Леший» и «Танцор». Их основная задача – поиск целей для нанесения ударов реактивными системами залпового огня, а в свободное время они поражают позиции противника с помощью FPV-дронов.