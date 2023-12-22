Военнослужащий ВСУ в Харьковской области уже не дает мобилизованным новичкам позывные, так как они слишком быстро выбывают из строя.

Журналисты издания Times, которые взяли интервью у военнослужащего, пояснили, что это лишь доказывает колоссальные потери ВСУ на фронте.

Боец рассказал изданию, что новобранцы в большинстве своем долго не живут, поэтому давать им позывные нет никакого смысла.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Киев за летнее контрнаступление потерял 125 тысяч боевиков. Общие же потери ВСУ убитыми и ранеными достигли 383 тысяч человек.

Киев замалчивает либо существенно занижает потери, однако это не помогает ему привлечь украинцев в армию. Остается лишь проводить агрессивную мобилизацию, чтобы хоть как-то восполнить нехватку личного состава.