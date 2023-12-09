Военнослужащий российской бригады «Север» с позывным «Турок» рассказал агентству ТАСС, что хотя ВСУ используют огромное количество дронов в районе Артемовска, эффективность их очень мала. До целей долетают не более 10 процентов беспилотных аппаратов противника.

По словам бойца, ВСУ используют в основном FPV-беспилотники, которые после сброса боезаряда часто возвращаются назад, а также разведывательные БПЛА. Запускать их приходится из низины, поэтому связь на возвышении теряется. Чтобы этого не происходило, нужно использовать ретрансляторы.

Кроме того, российские военные эффективно глушат вражеские дроны с применением станций радиоэлектронной борьбы.

«Если брать из 100 дронов, до цели, может быть, штук 10 долетает», — рассказал командир антидронового подразделения бригады.

Напомним, ВСУ еще в июне начали контрнаступление под Артемовском, однако так и не сумели добиться существенных успехов на данном направлении.