Российские военные быстро адаптируются к новым условиям ведения боевых действий в ходе СВО и постоянно меняют старые схемы, которые часто представляют опасность для артиллерийских расчетов, на более эффективные. Об этом агентству ТАСС рассказал боец с позывным «Аргун».

Он пояснил, что раньше артиллерийские орудия наносили удары по противнику батареями, в которых расстояние между установками могло составлять 20-50 метров. Сейчас от этой схемы полностью отказались, так как она стала малоэффективной.

Вместо этого оружия размещаются в хаотичном порядке, что существенно затрудняет противнику контрбатарейную борьбу. Кроме того, артиллерийские установки могут наносить удары в различных направлениях, что упрощает ведение боевых действий и уничтожение вражеских позиций.