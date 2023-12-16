Агентство Bloomberg прокомментировало высказывание президента России Владимира Путина о том, что «халява» для Украины уже заканчивается. Авторы публикации отметили, что российский лидер насмехается над своим киевским коллегой.

После провального контрнаступления объемы военной помощи Киеву начали существенно сокращаться сперва Соединенными Штатами, а затем и Европой. Это поставило Украину в еще более сложное положение, так как она полностью зависима от западных партнеров.

«Путин насмехается над ним (президентом Украины Владимиром Зеленским – прим. Discover24.ru), говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — цитирует журналистов Bloomberg РИА Новости.

Президент РФ в ходе пресс-конференции отметил также отсутствие каких-либо целей украинского контрнаступления и заявил, что Россия уверенно движется к достижению поставленных перед СВО целей.