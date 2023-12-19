Украина будет вынуждена идти на переговоры на условиях России, если Евросоюз перестанет поставлять ей оружие хотя бы в тех же объемах, считают журналисты агентства Bloomberg.

Они ссылаются на европейских чиновников, уверенных, что без поставок оружия из ЕС Киев начнет серьезно проигрывать, а Россия попытается установить контроль над новыми территориями. В такой ситуации Украине останется только капитулировать.

Также Bloomberg пишет, что западные страны возмущает не только постоянно повышающаяся стоимость поддержки Киева, но и его вранье. После провального контрнаступления в ЕС задумались о том, насколько правдивыми являются заявления украинских политиков о возможностях ВСУ выйти к границам 1991 года.

Запад не впервые поднимает тему переговоров. Он постоянно призывает к ним Россию, которая неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. Но при этом США и НАТО делают вид, что не замечают нежелания Украины договариваться.