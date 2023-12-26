Запланированный на начало следующего года концертный тур по Московской области известной певицы Лолиты находится под угрозой срыва. Издание «Абзац» сообщило, что выкупленные заранее билеты начали массово сдавать обратно. По сообщении. Журналистов издания, причиной такого решения многих зрителей стало участие певицы в скандальной «голой» вечеринке, организованной блогером и ведущей Анастасией Ивлеевой.

Как сообщил корреспондент издания «Абзац», в подмосковном городе Чехов запланированный на 20 февраля концерт Лолиты может быть отменен. Журналист ссылается на информацию, переданную представителями Дворца культуры «Дружба», где запланировано выступление артистки.

«Пока официально ничего не отменяли, но всё к этому идёт. Просто люди активно возвращают билеты», – рассказал сотрудник учреждения.

Редакция Абзаца связалась с Лолитой Милявской, но артистка заявила, что не слышала о сдаче билетов на ее концерты.