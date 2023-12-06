Подводные лодки проекта «Ясень-М» вызывают у США и НАТО серьезную тревогу, пишет американское издание Business Insider. Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, поясняют, что все дело в способности этих субмарин атаковать цели крылатыми ракетами.

Подлодки также способны запускать боезаряды наземного базирования и противокорабельные ракеты. Главную же угрозу представляют гиперзвуковые «Цирконы».

Об оснащении подлодок «Ясень» этим видом ракетного вооружения ранее заявлял гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. В США опасаются, что эти субмарины получат возможность подходить к американским берегам на расстояние удала и атаковать важные военные объекты ВС Соединенных Штатов.