ВСУ все еще удерживают несколько зданий на севере Марьинки, но это уже не столь важно – город находится под контролем ВС РФ, а тиски вокруг Донецка, которые сжимали столицу ДНР почти 10 лет, медленно, но уверенно разжимаются, написал в своем телеграм-канале Даниил Безсонов.

Он отметил, что расстояние от позиций российских войск в Марьинке до группировки в Угледаре составляет всего 14 километров. Плюс несколько лесополос, в которых затаился враг.

Кроме того, продвижение ВС РФ наблюдается на юге, где уже начались бои за населенные пункты Новомихайловка и Победа.

Потерю Марьинки уже постепенно признают украинские военные в телеграм-каналах. Они пишут, что поселок пал и раздумывают над необходимостью выстраивать новую «фортецю» в Курахово.

Безсонов отмечает, что следующей на очереди будет Авдеевка, где украинская группировка практически полностью окружена. Фронт ВСУ продолжает рушиться, необходимо лишь не ослаблять натиск, чтобы развалить его окончательно.