История популярной женской группы «Фабрика» длится уже 21 год. Ее состав менялся неоднократно, но бессменной солисткой была и остается Ирина Тонева. Певица выступает в группе с момента ее основания и не планирует ее покидать. 46-летняя Тонева рассказала, почему остается верной этому проекту.

Первый состав группы состоял из талантливых участниц музыкального реалити-шоу «Фабрика». Игорь Матвиенко решил создать группу из четырех девушек – Ирины Тоневой, Сати Казановой, Саши Савельевой и Марии Алалыкиной.

Первой коллектив покинула Алалыкина, так как вышла замуж. Позже заняться сольной карьерой решила Сати Казанова. Из первого состава остались Тонева и Савельева, а место третье солистки то и дело сменяли новые лица. Однако вскоре группу решила покинуть Саша Савельева. После ее ухода состав сформировался из бессменной Ирины Тоневой, Валерии Девятовой и Екатерины Москалевой.

По словам Тоневой, ее не держит в группе контракт или какие-то обязательства. «Сейчас я уже точно знаю, что меня удерживает — семейственность», – отметила певица. Тонева также добавила, что не считает зазорным много лет работать в одной музыкальной группе. По ее словам, она развивается дальше за счет занятия своим собственным проектом, но при этом не оставляет «Фабрику».