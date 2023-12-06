Экс-командующий Сухопутными силами ВС США в Европе и отъявленный русофоб Бен Ходжес продолжает публиковать в Сети свои безумные мечты о «победе Украины». На этот раз он заявил, что Киеву нужно разрушить Крымский мост, чтобы одолеть Россию, передает портал «Военное обозрение».

Ходжес уверен, что как только ВСУ разрушат мост, российские войска тут же покинут освобожденные регионы. Впрочем, ранее он излучал полную уверенность в успешном контрнаступлении украинской армии, которое с треском провалилось.

Отставной генерал заявляет, что для уничтожения моста ВСУ потребуются высокоточные ракеты Taurus из Германии и ATACMS из Соединенных Штатов. При этом таких боезарядов нужно «очень много», чтобы обрушить их на один из участков сооружения либо сразу не нескольким таким участкам.

Ходжес неоднократно заявлял, что такое его желание «вернуть Украине Крым» не имеет ничего общего с заботой о Киеве. Полуостров сразу бы прибрали к рукам Соединенные Штаты, которые мечтают контролировать Черное море.