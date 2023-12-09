В телеграм-канале «Бригада Север-V» появилась видеозапись с бегущими украинскими дезертирами. При этом на кадрах запечатлены моменты расстрела беглецами иностранных наемников, передает «Комсомольская правда».

Украинцы после одного из артиллерийских ударов выбираются из окопа и пускаются наутек. В этот момент появляются и иностранные наемники. Сперва они спрашивают, как дела у украинцев, интересуются, куда они собрались, а затем начинают кричать с целью остановить дезертиров. Те в ответ открывают огонь и убивают нескольких «серых гусей».

Авторы публикации отмечают, что этот эпизод хорошо демонстрирует отношение мобилизованных украинцев к националистам и иностранцев, зачастую используемых в качестве заградительного отряда. Они пытаются заставить бойцов погибнуть в ходе решения невыполнимых боевых задач, но те просто открывают огонь. Видео, по мнению авторов, нужно смотреть как наемникам, так и военным, желающим сдаться или просто покинуть поле боя.