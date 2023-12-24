Балерина Анастасия Волочкова назвала «голую вечеринку» Насти Ивлеевой «мероприятием для лохов» и отметила, что не пошла бы туда, даже если бы ее пригласили, рассказал «Пятый канал».

Волочкова сообщила, что о мероприятии ничего не знала. Она считает себя совершенно счастливым человеком и поэтому безразлично относится к подобным вечеринкам. Но видеть людей, которые там были, балерина не хочет.

«У меня каждый день после моей премьеры „Одержимость“, все остальные мероприятия вообще никак не занимают. У меня начались приглашения на разные премии и на разные события», — рассказала Волочкова.

Также она пояснила, что отдыхает дома, так как может позволить себе подобный отдых. И высказала удивление теми, кого восхитило «вот это быдло».

Ранее вечеринку у Ивлеевой раскритиковал актер Иван Охлобыстин. Он счел нужным заявить, что никто из участников этого мероприятия не должен появляться на новогодних шоу, так как это станет неуважением к бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.