Роберт Гараев, который написал книгу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». рассказал, что не так уж много заработал на своем произведении. Он получил крупный аванс, а уже прямые роялти с продаж составляют «копеечки».

«Но я там кое-какие права продавал, это уже более ощутимо. И вот сейчас заказы с продаж, которые я еще не получил, будут уже каким-то образом ощущаться», – пояснил писатель.

Также он отметил, что за три года общая сумма составила около миллиона рублей. Однако этот миллион оказался слишком растянут во времени, поэтому называть его ощутимым доходом нельзя.

«Секундочку, а после выхода сериала я что должен получить? У меня издательство немножко неподготовленно оказалось, оставалось 2000 экземпляров на складе. Они не успели допечатать», – цитирует Гараева портал 116.ru.

Автор книги, по которой был снят нашумевший сериал, сейчас практически ежедневно раздает интервью. Однако в собственном блоге он иногда вынужден просить деньги на сигареты.