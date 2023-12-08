Писатель и журналист Роберт Гараев, автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», на основе которой был снят популярный сериал, ответил на критику со стороны главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

По мнению Гараева, глава Татарстана не уловил главную идею сериала. Он считает, что это могло случиться, так как Минниханов, по всей вероятности, не смотрел сам сериал, а видел лишь гуляющий в Сети ролик, в котором дети, якобы насмотревшиеся «Слово пацана», сражаются друг против друга. Кстати, позднее выяснилось, что этот ролик ничего общего с сериалом не имеет. Дети, запечатленные на видео, играют в снежки, а «Слово пацана» они даже не смотрели.

Писатель обратился к родителям с просьбой объяснить детям суть того, что показано в сериале. Ведь он уверен, что именно на родителях лежит ответственность воспитания детей, а не на телевидении.

Гараев рассказал, что сам смотрел сериал со своим 11-летним сыном и объяснял ему все происходящее в сериале. Он уверен, что картина не побуждает детей делать противоправные действия.