Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев по мотивам которой был снят нашумевший сериал косвенно дал понять, что он является прототипом главного героя – «Пальто». В своем личном блоге писатель выложил совместный снимок с актером Леоном Кемстачом, исполнившим роль Андрея Васильева по прозвищу «Пальто».

Примечательно, что на опубликованном фото писатель и актер позируют на фоне вывески «Пальто». Причем оба с усами.

«Две версии Пальто на одном фото», – кратко подписал снимок писатель.

Книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» вышла в 2020 году. Однако писатель подчеркнул, что сериал, снятый Жорой Крыжовником является отдельным произведением с собственным сценарием, а не экранизацией его романа. При этом он подтвердил свое участие в создании проекта.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» повествует о молодежных ОПГ конца 80-х годов в Казани. Именно в этот период множество подростков собирались огромными группами и терроризировали город своими бандитскими действиями.