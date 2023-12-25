На встрече с поклонниками автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» (18+) Роберт Гараев рассказал, почему именно Ярославль был выбран для съемок сериала о бандитских группировках Казани.

По словам писателя, в Ярославле есть депрессивные районы, атмосфера в которых очень напоминает постсоветский период.

«Там есть приспособленные гостиницы, аренда аппаратуры. Там есть часть групп, которых можно нанять из местных людей. И дешевле, конечно», – цитирует Гараева портал 76.ru.

Изначально сериал должен был сниматься в Казани, однако власти Татарстана из-за криминальной тематики и «казанского феномена», который местные жители воспринимают слишком остро, запретили это делать. Поэтому был выбран Ярославль. По мнению писателя, это сделало историю более универсальной.