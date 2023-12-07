Ученые из Квинслендского центра исследований психического здоровья в Австралии считают, что между развитием шизофрении у человека и наличием у него в доме кошки существует взаимосвязь. По этому поводу специалисты провели научное исследование. Результаты работы были опубликованы в издании Schizophrenia Bulletin.

Для своего исследования ученые отобрали научные публикации на эту тему, начиная с 1980 по 2023 год. Всего было проанализировано 1915 научных работ, из которых в основу исследования вошло 17.

Мета-анализ научных исследований дал основание ученым для утверждения, что у людей, проживающих до 25-ти лет с кошками, вероятность возникновения шизофрении была в два раза выше, чем у людей, не имеющих контакта с этими животными в детстве.

По мнению австралийских специалистов виновником возникновения шизофрении является паразит, переносящийся кошками. Он может попасть в тело человека из-за укуса. Попадая в центральную нервную систему, данный паразит воздействует на нейротрансмиттеры в головном мозгу. А это приводит к изменению личности, симптомам психического расстройства, в том числе и шизофрению.