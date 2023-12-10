Главный постановщик ледовых спектаклей и шоу в России, создатель «Ледникового периода», Олимпийский чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух 18 декабря отметит свое 50-летие. Как стало известно, олимпийский чемпион Роман Костомаров, переживший серьезную болезнь, из-за которой лишился частей своих конечностей, будет присутствовать на юбилейном шоу Авербуха.

«Я бы не хотел спекулировать на этой теме. Я знаю, что Рома будет точно, для меня это самое важное. Потому что мы семья, мы друзья. Давайте остановимся на слове, что Рома будет, и я буду счастлив от этого», – заявил Илья Авербух.

В беседе с журналистами «Комсомольской правды» Илья Авербух рассказал, что Роман Костомаров является человеком невероятной силы внутренней и внешней.