Бывшая соведущая развлекательной программы «Давай поженимся!» Василиса Володина во эфире YuoTube-канала Fametime TV рассказала журналистке Лауре Джугелии, что была вынуждена уйти из шоу из-за позиции Ларисы Гузеевой.

«Нужно, чтобы все понимали, кто тут звезда. Только один человек в программе может быть на особенных условиях. И это только она», – заявила астролог.

По словам Володиной, после начала пандемии коронавируса она взять перерыв на две недели в съемочном процессе, но ей не разрешили этого сделать. Астролог просто перестала ездить в студию, но не хотела уходить из программы на совсем. Однако Гузеева поставила условие создателям программы, чтобы Володина больше не смогла принимать участие в съемках шоу.

Однако астролог все равно вернулась на телевидение со своей авторской программой «Хорошие новости с Василисой Володиной». По ее словам, теперь она зарабатывает в три раза больше по сравнению с участием в шоу «Давай поженимся!».