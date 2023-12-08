Группа исследователей-астрофизиков из австрийского Университета Инсбрука нашла научное объяснение загадочному космическому явлению, связанному с внезапным ускорением вращения нейтронных звезд или другими словами – глитчем. Результаты исследования ученых были опубликованы в научном журнале Physical Review Letters.

Как следует из исследования австрийских астрофизиков, глитчи возникают по причине квантовых явлений, происходящих внутри материи нейтронных звездах, которая обладает свойствами сверхтекучести. Глитч начинает формироваться внутри нейтронной звезды посредством возникновения множества крошечных вихрей, каждый из которых обладает угловым моментом. При этом по мере подъема вихрей в верхнюю твердую кору увеличивается их скорость вращения и возникает эффект глитча нейтронной звезды.

Австрийским ученым удалось доказать, что сверхтвердые тела могут проявлять одномоментно свойства как сверхтекучести, так и свойства твердых тел. По словам ученым, их открытие предоставляет новые возможности для квантового моделирования звездных объектов в лабораторных условиях с использованием экспериментальных установок с низкими энергиями.