В боевых действиях у Клещеевки 70 процентов работы выполняет российская артиллерия, рассказал корреспондент издания «Известия» Денис Кулага. Также он сообщил об уничтожении боевой машины пехоты «Брэдли», которая должна была эвакуировать группу украинских боевиков.

Военнослужащие рассказали корреспонденту, что время для артиллерийского удара было выбрано максимально удачно – в точке эвакуации собралась группа противника, за которой и приехала БМП. Но вот дальше у украинцев все пошло значительно хуже.

Мощным ударом высокоточного снаряда «Краснополь» боевая машина пехоты была уничтожена вместе с личным составом армии противника.

Напомним, у Клещеевки неподалеку от Артемовска все еще продолжаются ожесточенные бои, но инициатива на этом направлении остается в руках ВС РФ.