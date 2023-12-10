Экс-советник главы ОП Алексей Арестович в интервью польскому изданию Rzeczpospolita назвал три возможных сценария развития событий на Украине в 2024 году. Он отметил, что ни один из них не несет в себе позитива для Киева.

Первый сценарий – это прекращение огня, которое периодически все равно будет нарушаться. При этом большинство военнослужащих ВСУ вернутся домой, где столкнутся с безработицей и массой экономических проблем. Кроме того, они откроют «охоту на ведьм» – будут подсчитывать своих соседей, так и не попавших в зону СВО. Не исключено, что возникнет множество локальных конфликтов, которые приведут к третьему майдану.

Второй сценарий тоже сложно назвать оптимистичным. Запад продолжит все так же дозировано поддерживать Украину и боевые действия не остановятся. При этом ВСУ будут терпеть одно поражение за другим, представители киевского режима начнут обвинять в этом друг друга, окончательно отбросив показное единство.

Последний сценарий – сказочно-фантастический. Он предполагает крупные поставки оружия Западом, выполнение всех запросов Украины, что позволит Киеву отправить войска в новое наступление. Но и оно закончится совсем не с тем исходом, на который рассчитывают Зеленский и его команда.