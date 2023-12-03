«Условный майдан» или госпереворот могут стать одним из вариантов решения тех проблем и противоречий, которые сейчас возникли на Украине. Обычными путями разрешить их вряд ли получится, считает бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Сумма противоречий, которые накопились за время украинского конфликта и до него, может разрешиться только экстраординарным путем. Таких вариантов может быть несколько, [среди них] условный Майдан», – заявил политик.

Кроме того, он высказал свое мнение по поводу принятой Верховной радой Украины декларации, которая отменяет выборы на всех уровнях до отмены военного положения. По мнению Арестовича, эта мера со временем будет создавать серьезные споры о легитимности власти в стране. Кроме того, некоторые особенно чувствительные ее решения могут быть признаны незаконными.