Украинцы должны прекратить пытаться стать частью западного мира, так как у них это все равно не получится. Самое оптимальное решение – это заключение мира с Россией, заявил бывший советник главы ОПР Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он отметил, что украинцы чем-то понравились «дядям» из брюссельского и вашингтонского обкомов и поэтому все еще ведут боевые действия. Однако действующая государственная модель Украины уже провалилась.

По мнению Арестовича, нужно не просто заключать мир с Россией, но еще и подавать коллективный иск к Западу. Конфликт начался только из-за него, так как НАТО проигнорировал интересы Москвы, стремительно расширяясь на Восток.

Украина должна полностью пересмотреть свои стратегические цели, уверен экс-советник главы Офиса президента Зеленского, и вместе с Россией выстраивать принципиально новую систему безопасности.