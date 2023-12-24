Эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной внешней среды, контакт с реагентами, которыми обрабатывают дороги, низкое качество или наличие повреждений металла кузовных и прочих деталей приводят к одной из самых серьезных проблем – коррозии, постепенно разъедающей металлические компоненты. Предотвратить данный процесс позволяет антикоррозийная обработка, которая может быть разной в зависимости от конкретной марки и модели авто.

К примеру, антикор Ларгуса осуществляется по минимуму, так как кузов этого отечественного авто еще с завода достаточно надежно защищен от ржавчины. Однако даже на него действуют повышенная влажность и химические реагенты. О бюджетных авто и говорить не приходится, так как производители часто экономят именно на антикоррозийной обработке.

Комплексная обработка: полная защита от коррозии

Лучший вариант – это комплексная антикоррозийная обработка, в которую входит защита дна автомобиля и кузовных деталей, предотвращения попадания влаги и агрессивной химии внутрь сквозь самые разнообразные скрытые полости.

Также профессиональная обработка дает возможность значительно уменьшить риски появления сколов, царапин, других механических дефектов на металлической поверхности и, соответственно, предотвратить развитие коррозии на поврежденных участках.

Этапы антикоррозийной обработки

Процесс защиты днища, кузова и внутренних поверхностей на самом деле довольно прост и состоит всего из нескольких этапов. Однако каждый из них должен выполняться на высоком качественном уровне и с применением тщательно подобранных под конкретную модель автомобиля материалов.

Работы осуществляются всего в три шага:

подготовительный этап. Он является достаточно сложным и обеспечивает успешное проведение последующих работ. Чтобы максимально защитить машину от коррозии, сперва требуется тщательно вымыть все поверхности, используя специальное оборудование, зачистить уже имеющуюся ржавчину, чтобы подготовить кузовные элементы к нанесению предотвращающих коррозию составов;

подбор материалов. В их качестве могут использоваться как недорогие битумные мастики, так и полимерные составы на основе каучука. Первые идеальны для городских условий, вторые же подойдут для поездок по любому бездорожью, так как не отслаиваются при постоянных нагрузках и вибрациях. Также для обработки труднодоступных мест применяются масляные составы, проникающие в любые полости;

работы по обработке кузова.

Комплексные услуги включают также антигравийную обработку, которая предотвращает повреждения днища от вылетающих из-под колес гравия и различных частиц грязи, песка и прочего.

Очень многое зависит именно от материалов. Дорогостоящие составы обеспечивают надежную защиту практически от любых воздействий, они служат несколько лет, не создавая никаких проблем, обладают свойством восстанавливаться самостоятельно в ситуациях со случайными повреждениями. Именно поэтому не стоит экономить на обработке авто – попытка снизить расходы в процессе работ негативно отразиться на дальнейшей его эксплуатации и потребует увеличенных затрат на ремонт после возникновения коррозии.