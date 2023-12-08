14-летняя актриса Анна Пересильд рассказала о своей роли в сериале «Слово пацана». Она отметила, что ей впервые пришлось играть драматическую роль с любовной линией, поэтому была неуверенность в том, что все получится хорошо.

Больше всего дочь актрисы Юлии Пересильд переживала из-за сцены с поцелуем. Однако ее партнер, 24-летний Рузиль Минекаев, отнесся к ней как к младшей сестре.

«Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», – цитирует Анну издание News.ru.

Прокомментировал сериал и отец актрисы – режиссер Алексей Учитель. Он рассказал, что очень волновался из-за слишком жестких сцен, в которых пришлось играть Анне. Но все же решил довериться создателям «Слова пацана».

По словам Учителя, у юной актрисы «жуткая роль», так как помимо любовной линии есть еще и трагический эпизод с изнасилованием и многие другие.