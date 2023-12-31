Анастасия Ивлеева не должна просить прощения у участников «голой» вечеринки, так как они сами сделали свой выбор, когда посетили это мероприятие, считает телеведущая Анфиса Чехова.
Также она отметила, что вполне могла в свое время оказаться на месте блогерши, так как «эпатаж и легкомысленные вечеринки были ее стихией».
Чехова пояснила, что привыкла отвечать за свои решения. Но ей, в отличие от участников вечеринки, терять нечего. У нее нет корпоративов, новогодних огоньков и других проектов.
«Дорогая Настя, я не присутствовала на твоей обнаженной вечеринке! Мы с тобой не подруги и даже не приятельницы, и это нормально. Но если бы я получила приглашение, то, возможно, бы пришла, в самом шикарном своем «голом платье», – заявила телеведущая изданию The Voice.