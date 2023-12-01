Единственным способом решить поставленные перед специальной военной операцией задачи – это получение контроля над всей территорией Украины. Только с таким козырем Россия сможет диктовать условия Западу, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он пояснил, что на условия Украины Россия не пойдет никогда. Но и Киев будет всеми силами отбиваться от переговоров. Запад, который контролирует большую часть территории страны, продолжит делать все возможное для продления противостояния. Он не успокоится, пока имеет хоть минимальное влияние на украинские власти.

На радио «Комсомольская правда» Онуфриенко объяснил, что Россия может ускорить и сделать гораздо более продуктивным диалог с Западом. Для этого нужно взять под контроль всю территорию Украины.

«Суть изменений от марта 2022 по ноябрь 2023 понятна: на сегодня возвращена часть российских территорий, которые были потеряны вместе с развалом СССР, а завтра должно быть возвращено все», – добавил политолог.

По словам эксперта, хотя президент РФ Владимир Путин и говорит постоянно о готовности к переговорам, они будут проводиться только на условиях России.