Американской общественности нужна правда об НЛО

Исполнительный директор НКО «Фонд свободной прессы» Тревор Тимм пишет в колонке The Guardian, что несмотря на попытку лидера сенатского большинства демократа Чака Шумера выдвинуть законопроект о прозрачности информации об НЛО некоторые сенаторы-республиканцы активно этому противодействуют. По мнению Тимма, вся американская общественность, даже скептики, должны противостоять усилиям по блокировке данного законопроекта.

Вне зависимости от темы того или иного законопроекта, похоже, всегда появляется группа законодателей, пытающаяся любой ценой помешать прозрачной работе правительства США – даже если это вопрос, выходящий за рамки двухпартийных склок и явно нуждающийся в луче солнечного света.

На этот раз небольшая группа влиятельных республиканцев в Сенате, как сообщается, добилась в этом году отмены пункта в оборонном разрешении, который, как ожидалось, внесет наконец некоторую прозрачность в отношении имеющихся у американского правительства данных об НЛО (теперь термин UFO заменен в Штатах на «неопознанные воздушные явления» или UAP).

Утаивание информации ради принципа

Летом 2023-го Чак Шумер внес на рассмотрение Сената США законопроект о прозрачности имеющихся у американского правительства сведений об НЛО после показаний, данных Конгрессу отставным офицером ВВС Дэвидом Грушем.

Последний сделал несколько шокирующих заявлений о том, что Штаты на протяжении десятилетий владеют космическими кораблями инопланетян. В описании своего законопроекта Шумер отметил, что «эта мера позволит создать комиссию, как и в случае с секретными записями об убийстве президента Кеннеди, для проведения работы по рассекречиванию многих правительственных документов об UAP… Эта модель имела потрясающий успех на протяжении десятилетий, и ее следует использовать в отношении UAP».

Кто-то восприняли показания Груша очень серьезно, кто-то счел его сумасшедшим, у некоторых сложилось мнение где-то посередине. Поскольку для обоснования его бесчисленных необычных заявлений потребовалось бы значительно больше слов, чем в этой статье, пишет Тревор Тимм, давайте на мгновение забудем об отставном офицере ВВС США и сосредоточимся на том, что нам достоверно известно по общей теме НЛО.

На протяжении десятилетий как военные, так и коммерческие пилоты регистрировали в Штатах бесчисленное количество встреч с НЛО во время полетов, что не поддается традиционному или научному объяснению. Американское правительство время от времени возвращается к изучению феномена НЛО с 1950-х годов, держа в абсолютной тайне все то, что удалось выяснить. Не так давно власти США опубликовали несколько видеозаписей с этими инцидентами, подогрев общественный интерес и вызвав спекуляции о том, были ли эти объекты инопланетными.

Затем, каких-то девять месяцев назад, вскоре после того, как китайский воздушный шар пролетел по американскому воздушному пространству, НЛО вышли на первые полосы новостных изданий по всей Америке. Уже после того, как воздушный шар был сбит, ВВС продолжали находиться в состоянии повышенной боевой готовности, в следствие чего их радиолокационные системы были настроены на максимальную чувствительность. В результате была отслежена целая серия НЛО, некоторых из этих объектов даже были обстреляны американскими ракетами над Штатами и Канадой.

В течение нескольких дней эти инциденты широко освещались, и Белый дом проводил пресс-конференции, специально посвященные этому вопросу. Американские военные сообщили репортерам, что обнаруженные объекты не были воздушными метеозондами, подобно тому, над которым потерял контроль Китай.

Некоторые источники сообщили, что по крайней мере один из выявленных объектов «мешал работе датчиков [военного самолета]» и не имел видимой тяги на высоте свыше 12 000 м в воздухе. В результате ВВС США потратили миллионы долларов, чтобы сбить эти неизвестные объекты, и периодически закрывали огромные секторы воздушного пространства, когда им казалось, что они заметили новые НЛО. При этом никто из правительства США не давал точного объяснения, что вообще происходит.

А потом вдруг – хлоп и все! Все внезапно об этом забыли. Действующее правительство так и не опубликовало видео или фото объектов, которые были отслежены ВВС (хотя, более чем очевидно, у них есть какие-то визуальные данные). Первоначально власти заявили, что не смогли определить происхождение обломков. А когда репортеры и другие заинтересованные американцы потребовали предоставить доказательства, их полностью заблокировали, поскольку Пентагон заявил, что все эти данные засекречены.

После этого внимание американской прессы переключилось на другие темы, и с той поры вопросы об НЛО к администрации Байдена или к Пентагону со стороны основных СМИ более не задавались.

Безразличие властей или сокрытие истины

Очевидно, пишет Тревор Тимм, что в общественных интересах разобраться в подобных инцидентах, независимо от того, верят ли американцы в то, имели ли обнаруженные ВВС объекты внеземное происхождение или нет. Как подчеркнул сам сенатор Шумер: «Неопознанные воздушные явления вызвали сильное любопытство у многих американцев, риск путаницы и дезинформации высок, если правительство не желает быть прозрачным в этом вопросе».

Примечательно, что законопроект Чака Шумера имел отношения к межпартийному конфликту, поскольку его предложения поддержали несколько сенаторов-республиканцев. Тогда почему небольшая группа республиканцев – включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, главу спецкомитета Палаты представителей по разведке Майка Тернера и лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла – убила законопроект об НЛО?

Одно из объяснений состоит в том, что эти конкретные конгрессмены продолжают участвовать в сокрытии информации, продолжающемся десятилетиями, однако лидер большинства в Сенате почему-то этого не делает. У Тимма есть другая теория: эти сенаторы тоже не обязательно в курсе, что действительно происходит, но они настолько зависимы от существования правительственных тайн, что будут рефлекторно отстаивать их, даже когда у них нет разумной причины для этого. Боссы республиканцев в Штатах попросту опасаются создания основы для большей прозрачности, прекрасно понимая, что в случае успеха это может послужить стимулом для появления новых законодательных мер в отношении других секретных тайн.

Закон 1992 года о прозрачности записей в отношении гибели Джона Кеннеди, названный Чаком Шумером его источником вдохновения, является уникальным отклонением в современной истории США, ведь прошло уже более 30 лет, и с той поры ничего подобного не происходило в Америке.

По большинству вопросов совершенно невозможно заставить правительство США быстро рассекретить документы – даже если это представляет жизненный общественный интерес. Если бы этот недавний законопроект стал законом, у американской общественности появилась бы обновленная модель воздействия на другие сферы госуправления, которые Конгресс также мог бы рассекретить, если бы того пожелал.

К примеру, продолжает Тимм, в отношении создания комиссии для расследования взвинчивания цен Пентагоном, которая могла бы разоблачить десятки миллиардов долларов мошенничества, или комиссии, которая могла бы наконец рассекретить различные шпионские полномочия, которыми постоянно злоупотребляют АНБ и ФБР. Очевидно, спецкомитет по разведке в Палате представителей существует прежде всего для защиты американских спецслужб от внимания общественности, рад делает все, что в его силах, чтобы остановить любые поползновения на классические зоны гостайны.

Истина может быть где-то там. Но американцы, верящие в существование НЛО, равно, как и скептики в отношении этого вопроса, должны найти в себе силы объединиться в одном: принудить правительство США раскрыть то, что оно знает и чего не знает. Общественность, считает Тревор Тимм, от этого только выиграет.